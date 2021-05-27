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Kapadokya’da “Süper Ay” görsel şölen yaşattı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Süper Ay izleyenlere görsel şölen yaşattı.
Genel 27.05.2021, 16:47
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Süper Ay izleyenlere görsel şölen yaşattı.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde fotoğraf sanatçısı Ömer Şahin tarafından Süper Ay fotoğraflandı. Uzaydan görülebilen heykeller ile birlikte Süper Ay güzel görüntüler oluşturdu.