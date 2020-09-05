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Kapadokya’da sıcak hava balonu turları 4 gündür yapılamıyor
KAPADOKYA’DA SICAK HAVA BALONU TURLARI 4 GÜNDÜR YAPILAMIYOR
Genel 05.09.2020, 09:16
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 4 gündür sıcak hava balon turları yapılamıyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarını kuşbakışı izlemek üzere bölgeye gelerek balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen balon turları sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor.
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