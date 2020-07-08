Kapadokya’da sel böyle görüntülendi

Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış yer yer sele neden olurken sağanak yağış peribacalarını da vurdu.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi ve Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış peribacaları arasında sele neden oldu. Peribacaları arasından giden sel görüntüleri ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.