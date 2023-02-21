Kapadokya’da rehberler, depremde kaybettikleri meslektaşlarını andı

Nevşehir Rehberler Odası, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettikleri meslektaşlarını andı.

Türkiye Rehberler Birliği tarafından düzenlenen Meslek İçi Eğitim Seminerine katılmak için Türkiye’nin değişik illerinden Adıyaman’a giden rehberler, Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’da yıkılan otelde yakalandı. Otelde 43 kişilik rehber grubundan 30 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden rehberlerden Emin Uysun, Aykut Bulut, Turgut Mustafa Yedek, Sefa Veysel Yaşar ve Ethem Yedek, Nevşehir Rehberler Odası üyesiydi. 21 Şubat Rehberler Günü dolayısıyla Nevşehir Rehberler Odası tarafından depremde hayatını kaybeden meslektaşları için bir anma etkinliği düzenlendi. Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Heykeli önünde yapılan etkinliğe katılan rehberler önce çelenk bırakarak kaybettikleri meslektaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Rehberler daha sonra kaybettikleri meslektaşlarının fotoğraflarının yanına kırmızı karanfil bıraktı.

Bu yıl 21 Şubat Rehberler Günü’nü buruk bir şekilde kutladıklarını söyleyen Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur yaptığı açıklamada; Adıyaman’da kaybettikleri 5 arkadaşının acısını yaşadıklarını söyledi. Onur, “Bugün 21 Şubat Rehberler Günü. Her yıl 21 Şubat’ın coşkusunu yaşarken 5 arkadaşımızı Adıyaman’da kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Bu acımızı burada depremde kaybettiğimiz 5 canımızın hatıralarını yaşatmak için 21 Şubat etkinliğimizi bu şekilde düzenledik. Bütün hayatını kaybeden ailelere başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlarımızın acısını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Depremde Adıyaman’da yıkılan otel hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da söyleyen Özay Onur, “Maalesef orada çok büyük sıkıntılar var. Oradaki yapının iyi olmadığı konusunda duyumlar alıyoruz. Başından beri bu işin takipçisiyiz. Bu işin sonuna kadar ve karar verilene kadar takipçisi olacağız” dedi.

Deprem sonrasında bölgede yaklaşık 70 civarında rehberin gönüllü olarak yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine rehberlik ettiğini de söyleyen Onur, “Depremin ilk gününden itibaren Nevşehir Rehberler Odası olarak depremde yurt dışından gelen görevlilerin yanında yine rehberlerimiz vardı. Bizim meslek öyle bir meslek ki; Türkiye’mizin ve vatanımızın dışarıya açılan penceresiyiz. İlk muhatap olanlar rehberler. Yine yurt dışından gelen arama kurtarma çalışmalarında da rehber arkadaşlarımız vardı” ifadelerini kullandı.