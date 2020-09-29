Son Dakika
Kapadokya’da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNE BAĞLI AYVALI KÖYÜNDE BULUNAN BİR ARAZİNİN KAYALAR OYULARAK TURİSTİK TESİSE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI.
Genel 29.09.2020, 14:29
2
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bir arazinin kayalar oyularak turistik tesise dönüştürülmesi büyük tepki topladı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına rağmen pes dedirten görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyündeki bir arazinin kayalar oyularak turistik tesis yapılması büyük tepkilere neden oldu. Şok eden görüntülere sahne olan alanın “yatırımlık butik” olarak internetten satışa konulduğu görüldü. İlanı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Nevşehir İl Özel İdaresi sorumluluğu dahilindeki Ayvalı köyünde kayaların bu şekilde oyularak tesis yapılmasına kim veya kimlerin göz yumduğu ise merak konusu oldu.
23°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0