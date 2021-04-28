Kapadokya’da muhteşem ’Süper Ay’ görüntüsü

Kapadokya’da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü ’Süper Ay’ denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Gökbilimciler tarafından Ay’ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ’Süper Ay’ Kapadokya semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle sabahın ilk ışıkları ile Kapadokya’da sıcak hava balonları ile görüntülenen süper ay gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu. Kapadokya’da görülen Süper Ay görüntülerini kaydeden İsa Turan sosyal medya paylaşımında, Bu yazıyı yazarken ellerim titreyip gözlerim doldu, tabi ki mutluluktan.

Günler süren çalışma, hesaplama ve mekan arayışı neredeyse 60 saatlik uykusuz geçen yolculuk sonunda Kapadokya’da Süper (Pembe) Dolunayı görüntülemeyi başardım” sözlerini paylaştı.