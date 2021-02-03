Kapadokya’da heyecanlandıran keşif

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Bizans döneminden kalma en az bin yıllık hamam bulundu.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Çalışanlar Mahallesi’nde Bizans döneminden kalma ve bin yıllık olduğu tahmin edilen bir hamam bulundu. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında, "Çocukluğumuzda oynamaktayken böyle bir yapının Bizans döneminden kalma bir hamamın var olduğunu bilmiyorduk" dedi. Çiftçi, “Biz yıllardan beri çocukluğumuzda oynamaktayken böyle bir yapının Bizans döneminden kalan bir hamam olduğunu bilmiyorduk. Burayı arkeologlarla gezmemiz sonrasında kökeni geç Bizans dönemine dayanan bir hamamın varlığını gördük. Bununda tabi ki yapı katmanları ve yapı şeklinden anlıyoruz. Özellikle bizim bu mahalleye eski ismiyle Muhacir mahalle deriz. Bu mahallede de dört çeşmemiz vardı. Hamamında sıcak ve soğuk sistemleri anıt boğaz dediğimiz 2 buçuk kilometrelik bir yerden yer altı dehlizlerinden gelmektedir. Burayı Kapadokya Alan Başkanlığımıza bildirdik. İnşallah koruma altına alınıp gereken çalışmalar yapılacak. Böylelikle şehrimize, ilçemize bir tane daha tarihi bir yapı kazandırmış olacağız” dedi.

“Bin yıllık hamam turizme kazandırılacak”

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ilçede bulunan hamamın en az bin yıllık olduğunu ifade ederken, koruma altına alınmasının ardından turizme kazandırılacağını ifade etti. Çiftçi, “Burası en az bin yıllık bir hamam varlığından söz edebiliriz. Zaten burası bir kompleks şeklinde. Şu an üzerinde durduğumuz alanın altından bir şeylerin çıkması muhtemel. Yakın yerde de Aziz Dimitros kilisesi bulunuyor. Oranın da altında gene bu şekilde eski bir tarihi kilisenin var olduğunu düşünüyoruz. Burada da gereken çalışma yapıldığında benzer bir yapının çıkacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.