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Kapadokya’da havalar ısındı, dondurmaya ilgi arttı

Nevşehir’de son günlerde artan sıcaklıklar dondurmaya olan talebi artırdı. Sıcakta bunalan çocuklar parklardaki su havuzunda serinlediler.

Genel 04.06.2022, 12:22
Kapadokya’da havalar ısındı, dondurmaya ilgi arttı

Nevşehir’de son günlerde artan sıcaklıklar dondurmaya olan talebi artırdı. Sıcakta bunalan çocuklar parklardaki su havuzunda serinlediler.

Nevşehir’de son günlerde artan sıcaklıklar dondurmaya olan talebi artırdı. Kapadokya Bölgesi’nde son günlerde kendisini iyice hissettiren sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı turistler serinlemek için de dondurma tüketiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kapadokya’da turistler, dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyor. Dondurma satışlarındaki artış ise en çok satıcıları memnun ederken, Cumali Ekiz havaların aşırı sıcak ve nemli olması nedeniyle sektör olarak en iyi dönemlerini yaşadıklarını söyledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Nevşehir’de hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasından dolayı sıcaktan bunalan çocuklar da, parklardaki süs havuzlarına akın etti. Şehir merkezindeki Tarık Kesekçi Parkı’nda bulunan süs havuzuna giren çocuklar yüzerek serinlemeye çalıştı.

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