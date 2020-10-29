Kapadokya’da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
PERİBACALARI İLE ÜNLÜ KAPADOKYA BÖLGESİNDE, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ SICAK HAVA BALONLARI, GÜNEŞİN İLK IŞIKLARINDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA SEPETLERİNE TÜRK BAYRAĞI ASARAK HAVALANDI. TÜRK BAYRAKLARI PERİBACALARI ARASINDA DALGALANIRKEN ONLARCA BALONUN KAPADOKYA SEMALARINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ EŞSİZ BİR MANZARA OLUŞTURDU.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla çok sayıda balon bu sabahki uçuşlarında sepetlerine Türk Bayrağı astı.
Peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, güneşin ilk ışıklarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine Türk Bayrağı asarak havalandı. Türk Bayrakları peribacaları arasında dalgalanırken onlarca balonun Kapadokya semalarındaki görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu.
Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yerli ve yabancı turistler ile gökyüzünde Türk bayrakları ile kutluyoruz dedi. Aydoğan, “ “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tüm balonlarımızda Türk bayraklarımızı asarak coşkulu bir şekilde Kapadokya’da yaklaşık 80 balon ile kutluyoruz. 29 Ekim olması nedeniyle hem yerli turistler hem yabancı turistlerin bölgemize yoğun bir ilgisi var. Bu pandemi sürecinde şuan en yüksek balonun uçtuğu günü yaşıyoruz. Bunu da bayraklarımızı asarak yine kutlamaktayız” diye konuştu.
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