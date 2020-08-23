Kapadokya’da balonların gökyüzünde şenliği başladı

Türkiye’nin önemli turizm bölgesi Kapadokya’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinden itibaren iptal edilen sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti olan Kapadokya Bölgesinde 5 aylık aranın ardından sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Özellikle Rus ve Avrupalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları bu sabah 20 balonun havalanması ile başladı. Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler sosyal mesafe kuralları ve maskeler ile balon sepetlerine binerken gökyüzünde balonların görsel şöleni başlamış oldu. Kapadokya’da bu sabah saatlerinde başlayan balon turlarını izlemek için gelen AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’de balon turlarına katılan turistlere hoş geldiniz derken bir süre sohbet etti.

Pasha Balloons sahibi Mehmet Halis Aydoğan yaptığı açıklamada Kapadokya’da sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması ülkemiz adına ve balonculuk adına bir mutluluk verici dedi. Aydoğan, “Kapadokya’da sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması ülkemiz adına ve balonculuk adına bir mutluluk. Uzun bir aradan sonra tekrar uçuş yapmanın verdiği heyecanı yaşıyoruz. Dünyada en fazla uçuş yapılan bölgede tekrar uçuşların açılmasından dolayı özellikle sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ve bölgemizden milletvekilimizi Mustafa Açıkgöz ve SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici’ye teşekkür ederim. Yine uçuşların açılmasıyla beraber bugün yaklaşık 20 balon hava olacak. Balon turlarımıza yabancı turistlerin ilgisi var. Bölgede uçuşların açılmasıyla beraber tekrar Kapadokya bölgesinde yabancı turistlerin daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Şuan Avrupalı turistlerimiz var. Asya ve Avustralya’dan misafirlerimiz var. Bölgede uçuşların açılmasının duyulmasıyla beraber tekrar bu sayının artacağına inanıyoruz” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise yaptığı açıklamada Türkiye’nin incisi, Türkiye’nin gözbebeği Kapadokya bölgesinin süsleri olan sıcak hava balon turlarının bu sabah itibarıyla başlamasından dolayı çok mutluyuz dedi. Açıkgöz, “Tekrar hamd olsun. Türkiye’nin incisi, Türkiye’nin gözbebeği, Kapadokya bölgesinin süsleri olan balonlara yeniden başladık. Balon turlarına 5 ay ara verdik. Dünyadaki en çok balon uçuşunun olduğu Kapadokya bölgesinin süsüdür. Hem Türk turizmine katkısı açısından bölgenin zenginleşmesi ve turizmi çekmesi açısından sıcak hava balonları çok önemliydi. Bugün yeniden bismillah diyerek başladık. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi var. Sosyal mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ederek inşallah uçuşlarımız başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek. Bölgemizde Rus turistlerimiz var, Avrupalı turistlerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Gökyüzünün süsü olan sıcak hava balon turlarımız başladı. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” diye konuştu.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabanı turistler yaklaşık 1 saat 15 dakika süren balon turuna peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.