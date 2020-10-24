Kapadokya’da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
KAPADOKYA'DA DÜZENLENEN SICAK HAVA BALONLARININ GÖKYÜZÜNDEKİ MUHTEŞEM DANSI TURİSTLERİN BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKİYOR.
İlginç yer şekilleri ve kayadan oyma kiliseleriyle önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya’da düzenlenen sıcak hava balonlarının gökyüzündeki muhteşem dansı yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde düzenlenen balon turları yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemek için sabahın erken saatlerinde balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler yaklaşık bir saat boyunca bölgeyi havadan izlemenin keyfini yaşıyor. Gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonlarının gökyüzündeki görsel şöleni ise yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Peribacaları eşliğinden gökyüzünde görsel şölenini izleyen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.
İstanbul’dan bölgeyi ziyarete gelerek balon turlarını Göreme Beldesinde bulunan Aşıklar Vadisinde izleyen Melis Çaykara gökyüzünde ki balonların Kapadokya’nın nazar boncuğu olduğunu söyledi. Çaykara, “Şuan çok güzel bir ortamdayız. İnternetten gördüğümüzden çok daha güzel. Kapadokya bölgesini Anadolu’nun çok nadide yerlerinden bir tanesidir. Balonlarla beraber çok süslü ve buranın nazar boncukları” dedi.
Fransa’dan gelen Neslihan Okutan’da Kapadokya bölgesinin muhteşem bir yer olduğunu söyledi. Okutan, Peribacaları ile beraber balonları harika gözüküyor. Kapadokya’ya ilk kez geliyoruz. İnşallah her yıl geliriz” diye konuştu. Fransa’dan bölgeye gelen Bahar Yalaz’da, “ Burası muhteşem bir yer. Aşk Vadisinde balonları izliyoruz. Harika bir yer. Burayı merak edenler mutlaka Kapadokya’ya gelmeliler” şeklinde konuştu.
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