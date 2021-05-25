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Kapadokya’da balonlar 6 günün ardından yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 6 günün ardından yeniden yapılmaya başlandı.

Genel 25.05.2021, 09:43
Kapadokya’da balonlar 6 günün ardından yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 6 günün ardından yeniden yapılmaya başlandı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları 6 günün ardından yeniden yapılmaya başlandı. Kapadokya’da bu sabah gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Mayıs tarihinden itibaren yapılamıyordu.
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