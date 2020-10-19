Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve balon turizminin başkenti Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.