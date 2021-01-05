Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.