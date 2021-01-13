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Kapadokya’da balon turları 5 gündür yapılamıyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda ki Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 5 gündür yapılamıyor.
Genel 13.01.2021, 11:42
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda ki Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 5 gündür yapılamıyor.
Kapadokya’da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 gündür gerçekleştirilemiyor.Kültür, tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya’da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak’tan beri yapılamıyor.
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