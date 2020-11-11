Kapadokya güne sis ile başladı

Nevşehir’de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.

Nevşehir güne sisli bir hava ile başlarken görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü görüldü. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’de sisle birlikte muhteşem bir görüntü verdi.