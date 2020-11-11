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Kapadokya güne sis ile başladı

NEVŞEHİR GÜNE SİSLİ BİR HAVA İLE BAŞLARKEN GÖRÜŞ MESAFESİ ZAMAN ZAMAN 5 METREYE KADAR DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ. NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI UÇHİSAR BELDESİNDE BULUNAN DÜNYANIN EN YÜKSEK PERİBACASI KONUMUNDAKİ UÇHİSAR KALESİ’DE SİSLE BİRLİKTE MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ VERDİ.

Genel 11.11.2020, 09:48
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Kapadokya güne sis ile başladı

Nevşehir’de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.

Nevşehir güne sisli bir hava ile başlarken görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü görüldü. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’de sisle birlikte muhteşem bir görüntü verdi.
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16°
parçalı az bulutlu
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