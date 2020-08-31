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Kantin-İş Sen Başkanı Fırat: “Altı aydır hanelerimize tek bir kuruş para girmiyor”

KORONA VİRÜS SALGININDAN DOLAYI OKULLARIN 6 AYDIR KAPALI OLMASI KANTİN İŞLETMECİLERİNİ ZORA SOKTU. GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN KANTİN SAHİPLERİ ULUS ANITI ÖNÜNDE TOPLANARAK TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİKLERİ BİR BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU.

Genel 31.08.2020, 16:20
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Kantin-İş Sen Başkanı Fırat: “Altı aydır hanelerimize tek bir kuruş para girmiyor”

Kantin-İş Sen Başkanı Okan Fırat, “Altı aydır hanelerimize tek bir kuruş para girmiyor, satın aldığımız ürünler elimizde kaldı. Öte yandan devam eden sigorta ve Bağ-Kur ödemelerimiz, devam eden vergi yükümlülüklerimiz var. Bizler bugün vergi ödeyebilecek durumda değiliz” dedi.

Korona virüs salgınından dolayı okulların 6 aydır kapalı olması kantin işletmecilerini zora soktu. Geçim sıkıntısı çeken kantin sahipleri Ulus Anıtı önünde toplanarak taleplerini dile getirdikleri bir basın açıklamasında bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan Kantin-İş Sen Başkanı Okan Fırat, “2020’nin ilk yarısı itibariyle dünya çapında bütün eğitim kademelerinde bir milyarın üzerinde öğrenci, geleneksel yüz yüze eğitim ortamlarından mahrum kalmıştır. Çeşitli ülkeler eğitim sürecinde yaşanan zorunlu boşluğu ’uzaktan eğitim’ uygulamaları ile kapatmaya çalışsa da yaşanan sürecin eğitim sistemleri, öğretmen, öğrenci ve veliler üzerindeki olumsuz etkileri sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Kantin-İş Sen Başkanı Okan Fırat, yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti:

“Covid-19 salgınının Türkiye’deki tehlikeli seyri devam ederken, eğitim-öğretim kurumlarının durumu ve okulların açılıp açılmayacağı tartışmaları uzun süredir yürütülmektedir. 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın eğitim çalışanını doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konuda yüz binlerce kantin işletmecisinin sanki hiç yokmuşçasına davranılmasına derinden üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum. 13 Mart 2020 tarihinde pandemi nedeniyle okullarımız kapandı. Dolayısıyla kantinlerimiz de kapandı. Her birimiz evrensel bir sağlık tehdidiyle sarsıldık, endişelendik ve evlerimize kapandık. İnanın, bizler de zil çalmasını çok özledik. Kantinler sadece yiyecek ve içecekle özdeşleştirilen işletmeler gibi görünüyor. Oysa biz hep vurguluyoruz, kantinlerde birer eğitim sembolü, eğitim-öğretim hayatının ayrılmaz parçalarıdır.”

“Bizler bugün vergi ödeyebilecek durumda değiliz”

Kantin işletmeleri olarak zor durumda olduklarını söyleyen Fırat, ”Altı aydır hanelerimize tek bir kuruş para girmiyor, satın aldığımız ürünler elimizde kaldı. Öte yandan devam eden sigorta ve Bağ-Kur ödemelerimiz, devam eden vergi yükümlülüklerimiz var. Bizler bugün vergi ödeyebilecek durumda değiliz. Artık kantin işletmecileri olarak nefes alamaz duruma geldiğimiz ortada. Bizler nefes almak ve devletimizin arkamızda olmasını istiyoruz. Önümüzde bilim kurulunun görüşleri üzerine şekillenen bir eğitim-öğretim programı var. Bizler sabır ve sükunet içinde bu programın gerçekleşmesini bekledik. Haykırışımız okulların açılmamasına değil elbette. Bizler bu zorluklarla başa çıkmak için yeri geldi kredi çektik, yeri geldi dostlarımızdan borçlar aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı, şimdi bizlerin de sesinin işitilmesine ihtiyacımız var, altı ay çok uzun bir süre” şeklinde konuştu.

“Destek ve yardım bekliyoruz ”

Çalışamadıklarından dolayı evlerini geçindiremediklerini belirten Fırat, “Sabit giderlerimiz, ev kiralarımız, kredi kartı borçlarımız, Bağ-Kur pirim ödemelerimiz var. Altı aydır hiçbir gelirimiz yok. Çalışmıyoruz, işsiziz. Bu bizim mesleğimiz. Biz evimizi bu işle geçindiriyoruz. 21 Eylül’de okullar ne şekilde açılacağı nasıl açılacak ve ne şartlarda çalışacağımız da belli değil. Kantinci esnafı umutsuzdur. Bu eğitim ve öğretim yılında ikili eğitime geçilme durumu var. Farklı bir senaryonun gündeme alınmasıyla öğrenci sayılan azalacak. Öğlen yemekhanelere öğrenci gelmeyecek bizlerin olmayan kazancı hiçe dönüşecektir. Kantin kiralarımızı ödemek bir yana bu zor şartlarda yine evimize ekmek götüremez hale geleceğiz. Bizlerin biraz nefes alması için devletimizden destek ve yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda ‘Eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda kiracının çalışma süreleri ve kirası dondurulur’ ifadesine açıkça yer verilmesine rağmen bu süreçte dahi kantin kiralarına başta Ankara olmak üzere yüzde 300’e varan artışlar yapılmıştır” şeklinde konuşan Fırat, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu süreçte sözleşme yenilenemez, muhammen bedel yapılamaz. Yapılan muhammen bedel ve kira artışlarının iptal edilmesini ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’ndan kira alınmamasını talep ediyoruz. Bizler endişeliyiz, yarından umudumuzu yitirdik. Endişelerimizi giderecek adımların en kısa sürede atılmasını talep ediyoruz. Devletimiz esnafına sahip çıkmalıdır. Bizler vergi, SSK, Bağ-Kur bedellerinden 13 Mart 2020 tarihi itibari ile muaf tutulmayı istiyoruz. Bizler geçimimizi idame ettirmek için faizsiz hibe kredilerinden faydalanmak istiyoruz. Bizler iflasın eşiğindeki bir sektörün çalışanlarıyız. Umutlarımız tükenmekte de olsa, devletimizin gücüne ve duyarlılığına inancımız tamdır.”

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