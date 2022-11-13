Kanlıca Yoğurt Festivali’nde 4 bin kişiye yoğurt dağıtıldı

Beykoz’un meşhur tadı tarihi Kanlıca yoğurdunun tanıtıldığı 6. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali’nde lezzet ve müzik şöleni yaşandı. Halka açık festivalde 4 bin adet küçük kutu içinde Kanlıca yoğurdu ikram edildi.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye özgü Tarihi Kanlıca yoğurdunun tanıtımına katkıda bulunmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla düzenlenen festivalde vatandaşlar için eğlenceler, konser ve yoğurt dağıtımı gerçekleşti. Aileleriyle, alana gelen çocuklar hem ilçeye has yoğurttan yedi hem de illüzyon, vantrolog gösterileri ve çeşitli etkinliklerle eğlendi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarihi meydanda gelerek ilçe sakinleri ve ziyaretçilere yoğurt ikram etti. Festival ilçe sakinlerinin ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçilerin yoğurda doyduğu etkinliğin kapanışında, Karadeniz Müziği’nin başarılı temsilcisi Alamatra Grubu hareketli ve sevilen parçalardan oluşan bir konser verdi.

"Ailecek geldik"

Festivale katılan Bora Çilingir, “6’ıncı festival olarak gayet mutluyuz. Yoğurdumuzu aldık ailecek geldik. Etkinlik için herkese teşekkür ediyoruz. Burada oturuyorum fırsat buldukça böyle güzel etkinlikler bekliyorum” dedi.

"Çok beğendim"

Festivale katılan bir başka vatandaş Mesude Taşdemir, “Gururluyum. Böyle kalabalık olması çok güzel. Bende uzak yerden geliyorum. Çok beğendim çok güzel bir şey. Güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.