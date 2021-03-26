Kandil yaklaşırken: Berat mı Beraat mı? Beraat Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir?

Berat Kandili (Beraat Kandili), İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye Berat gecesi denir.





Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili, Allah'ın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. Berat Kandili aynı zamanda Ramazan'ın habercisidir.





BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?



Şaban ayının 14. gecesi idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart gününe denk geliyor. Berat Kandili Şaban ayının 14'ünü 15'e bağlayan 27 Mart Cumartesi gününün akşamı kutlanacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.



KANDİL NE DEMEK?

İslamın kutsal gecelerine kısaca kandil denmesi Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılması vesilesiyle başlamıştır. Kandiller aslen kutsal gece anlamında değil karanlık ortamları aydınlatmak ve daha çok süsleme için yakılan eski zamanların gece aydınlatma ve el feneri işlevi gören lambalardır. İkinci anlam olarak islamın kutsal gecelerine verilen isim olmuştur.



BERAT YA DA BERAAT NE DEMEK?





Aslı "Beraettir." Beraat sözlükte, "bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak" şeklinde açıklanıyor.

Berat kandiline, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

TDK'da beraat kelimesinin karşılığı "aklanma, temizlenme" iken berat kelimesinin karşılığı olarak verilen anlamlar bir belgeyi, vesikayı işaret ediyor. Ancak yaygın kullanım ve resmi yazılardaki alışkanlıklar gereği kandilin adı olması gerektiği gibi Beraat yerine Berat şeklinde yazılıyor. Bununla beraber okunuşu her zaman uzun a ile "Beraat" şeklinde yapılmalı çünkü kısa a ile okunan "berat" tamamen farklı bir anlama geliyor.

BERAT KANDİLİNİN ARAPÇASI VE İNGİLİZCESİ

Berat Gecesi ya da Berat Kandilinin farklı dillerde farklı söylenişleri var. Şaban ayının ortasında olması sebebiyle ingilizcede Half of Sha'ban ya da Mid-Sha'ban olarak anılır. Yaygın kullanımı ise Shab e Barat'tır. (Arapça: نصف شعبان‎, latin alfabesiyle: Niṣf Sha‘bān) Shab-e-barat) (Arapça: ليلة البراءة‎, latin alfabesiyle: Laylat al-Bara’at). Shab e Barat Bengalce, Urduca ve Farsçada kullanılan şeklidir.

BERAT KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.





Bu konuda Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur, "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)

Şİİ İNANCINDAKİ YERİ

Şii mezhebinde ise Berat gecesi Onikinci İmam olan Muhammed Mehdi'nin doğduğu gecedir. Şiaların en önemli ve kutsal gördükleri imamlarından Hz. İmam Mehdi'nin kutlu doğumunun gerçekleştine inanılan bu gece İran ve Şii cemaatlerin yoğun olduğu ülkelerde büyük bir gece olarak kutlanır.

Bazı hadislerde Şaban’ın on beşinci gecesi, Kadir Gecesinden sonraki en üstün gece olarak geçmektedir. Bazı Şialar, bu geceyi uyumayarak ibadet, istiğfar ve dualarla geçirerek ihya etmektedirler. Bazı Ehlisünnet mensupları ve tarikatlar da bu gecenin önem ve faziletine inanmaktadır.

İmam Mehdi’nin (a.s) doğum günü olan Şaban’ın on beşinci günü Şiaların yaşadığı bölgelerde en üstün kutlama ve şenlikler içinde geçmektedir. İran’da “Mescid-i Cemkeran”, Irak’ta ise halkın kutlama şenliklerini yaptığı toplanma yeri Kerbela’dır. Bugün İran’da resmi tatildir. İbn Teymiye ve Selefi-Vahhabi ulemaların bir çoğu bugün ve diğer günlerde kutlama şenlikleri yapılmasının bidat olduğunu iddia etmişlerdir. Şaban’ın 15. Gecesi; “Berat Gecesi”, “Berat Kandili” ve “Leyletu’l-Sak” (Sak Gecesi) gibi isimlerle de bilinmektedir.