Bingöl’de partisinin değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “28 Şubat bu ülkenin vicdanına derin yaralar açmış bir tarihtir. Sembolik bir tarih değildir bizim için, bir yaşanmışlığı vardır. Bu topraklarda yaşayan, bu coğrafyada yaşayan ve içimize, gönlümüze, halimize sinmiş kutsal değerlerimizle mücadelenin bir dönüm noktasıdır 28 Şubat” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bingöl’de partisinin ‘İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bingöl Belediyesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve partililer de katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Rusya’nın Ukrayna işgaline değinerek dünyanın zor bir zamandan geçtiğini söyledi.

Kandemir, “Malum dünya zor zamanlardan geçti, geçiyor. Şu anda hemen yanı başımızda savaşa dönüşmekte olan bir çatışmayı endişeyle takip ediyoruz. Bizler prensiplerin harekatıyız, prensiplerin partisiyiz. Dünyadaki bütün meselelere prensipler üzerinden bakarız. Umut ediyoruz ki, en kısa zamanda inşallah aklı selim galip gelir ve insanlığın vicdanında, gönlünde büyük yaranın derinleşmesine müsaade etmez ülkeler” dedi.

28 Şubat’ın bir zihniyet olduğunu söyleyen Kandemir, “Dün 28 Şubat’tı. 28 Şubat’ta bu ülkenin vicdanın da derin yaralar açmış bir tarihtir. Sembolik bir tarih değildir bizim için, bir yaşanmışlığı vardır. Bu topraklarda yaşayan, bu coğrafyada yaşayan ve içimize, gönlümüze, halimize sinmiş kutsal değerlerimizle mücadelenin bir dönüm noktasıdır 28 Şubat. Öğrenciliğini yaşayan arkadaşlarımız, ticaret yaparken ticarinde baskıyı hisseden insanlar, bölgede farklı gerekçelerle baskıyı hisseden insanların zihninde ve gönlünde ayrı bir yeri vardır 28 Şubat’ın. Her ne kadar bunlar unutulmaya çalışsalar da şimdi farklı siyasi gerekçelerle kendilerine göre bir oyun kurma gayreti içinde olsalar da 28 Şubat zihniyetinin bir zihniyet olduğunu ve fırsat bulsa yine aynı şeyleri yapacağını bizler görüyor ve biliyoruz. Bunun uygulamalarını da görüyoruz. Biz bin yıl mücadele edeceğiz dedikleri 28 Şubat’ı, onun mücadelesini verenlerin algılarını, beklentilerini tarihin çöplüğüne fırlatıp attık millet olarak Elhamdülillah ama bir daha bunlara fırsat vermemiz lazım. Bu da teşkilatlarımızın gayreti ve mücadelesiyle olacak” şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.