Kanatlı Apartmanı enkazından 3 kişiyi sağ kurtaran Kırgız ekip: "Saat 11.30’da 5 kişi çıkardık, 3’ü canlı 2’si cansız olarak"

Depremin 296. saatinde Kanatlı Apartmanı enkazından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Kırgız ekip "Saat 11.30’da 5 kişi çıkardık. 11 gündür burada Kahramanmaraş’ta çalışıyoruz" dedi.

Depremin 296. saatinde Kanatlı Apartmanı enkazından 3 kişiyi sağ kurtaran ekip arama çalışmalarına ilişkin konuştu. Kırgız ekip, “Saat 11.30’da 5 kişi çıkardık, 3’ü canlı 2’si cansız olarak. 11 gündür burada Kahramanmaraş’ta çalışıyoruz. 3 gün oldu buraya geldik. 3 canlı, 2 cansız çıkarıldı. Toplamda 8 canlı kişi çıkardık. Şuan ki alana bu sabah geldik” dedi.