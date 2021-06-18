Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor

Kanal İstanbul için kurulan şantiye alanı her gün daha da genişletiliyor. Büyütülen şantiye alanında çok sayıda iş makinesi aynı anda çalışıyor. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

26 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni yapılması planlanan Kanal İstanbul’un şantiye alanı her geçen gün daha da büyütülüyor. Genişletilen şantiye alanı için onlarca iş makinesi aynı anda çalışıyor. Yapılan çalışmalar hız kesmeden büyüyerek devam ediyor.