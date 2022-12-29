Kanada’da kar fırtınası: Deniz feneri ve iskele buz tuttu

Kanada’da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Ontario eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınasının ardından Newcastle bölgesine bağlı Bond Head kasabasındaki bir deniz feneri buz tuttu. Ontario Gölü kıyısındaki deniz fenerinin ve etrafının buzla kaplandığı görüldü.

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Eyaletteki Port Stanley bölgesinde ise Erie Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan bir iskele tamamen buz tuttu. İskeledeki kapıda buz sarkıtları oluştu.