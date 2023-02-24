Kanada, Türkiye ve Suriye’ye 20 milyon dolar daha destek gönderecek

Kanada, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenler için 20 milyon dolar daha ek yardım gönderecek.

Kanada’nın Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremin ardından büyük bir kısmı Kızıl Haç yardım kurumundan gelen bağışların etkisiyle afet bölgesine 10 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu. Bir grup Kanada milletvekilinin, bağışların daha fazla kuruluşla yapılması gerektiğinin dile getirmesinin ardından Kanada, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen insanlar için ek 20 milyon dolar daha göndereceğini duyurdu. Böylelikle Kanada, bölgeye toplamda 30 milyon dolarlık yardım sağlamış olacak.