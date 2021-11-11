banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Kanada parlamentosu İsrail'e karşı imza kampanyası başlattı

Kanada Federal Parlamentosunda, İsrail'in Filistinli çocuklara uyguladığı şiddete karşı imza kampanyası başlatıldı.

Genel 11.11.2021, 08:32
Kanada parlamentosu İsrail'e karşı imza kampanyası başlattı

TORONTO (AA) - Liberal Parti Toronto Milletvekili Salma Zahid tarafından Federal Parlamentonun resmi internet sayfasında açılan imza kampanyasına, şu ana kadar 1261 kişi katıldı.

Kampanyaya ilişkin Kanada Devleti’ne hitaben yazılan açıklama metninde, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli çocuklara uzun süredir şiddet uyguladığı hatırlatıldı.

Kanada'nın bu duruma karşı harekete geçmesi istenen metinde, şu görüşlere yer verildi:

"Dünyanın her yerindeki çocukların haklarının korunması Kanada hükümetinin bir önceliğidir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan İsrail, uluslararası çocuk adaleti standartlarına uygun olarak çocuklara işkence ve kötü muameleye karşı mutlak yükümlülüğe sahiptir. BM Genel Sekreterinin çocuklar ve silahlı çatışmalar hakkındaki 20 Haziran 2019 tarihli raporu, İsrail'e uluslararası çocuk adaleti standartlarını desteklemesinin yanı sıra çocuklar için idari gözaltı kullanımını durdurma, gözaltında kötü muamele biçimleri ve gözaltına alınan çocukların muhbir olarak işe alınmasına yönelik her türlü girişimin durdurulması çağrısını yineledi. İsrail, temel adil yargılanma haklarından ve korumalarından yoksun olan çocukları askeri mahkemelerde otomatik ve sistematik olarak kovuşturmaktadır.’"

Filistinli çocuklara yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerinin 30 yılı aşkın süredir uluslararası insan hakları grupları tarafından araştırılıp belgelendiği kaydedilen metinde, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 1. maddesi uyarınca, Kanada'nın ihlalleri her koşulda önlemek için harekete geçmesi gerektiğine işaret edildi.

Metnin sonunda, "Aşağıda imzası bulunan bizler Kanada hükümetini, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle, İsrail'in işgali altındaki Filistin'deki çocuklara yönelik muamelesini gözden geçirmek için parlamentonun Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi tarafından acil bir çalışmada bulunmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kanadalı STK'ler de İsrail İHA'larına karşı kampanya başlattı

Öte yandan, ülke genelinde faaliyet gösteren 55 farklı sivil toplum kuruluşu (STK), başlattıkları ortak kampanya ile Kanada’nın İsrail’den 5 milyar dolarlık insansız hava aracı (İHA) alımını durdurmasını istedi.

İsrail menşeli malların boykot edilmesi için kurulan bdscoalition.ca isimli organizasyon öncülüğünde başlatılan kampanya ile katılımcılardan, Kanada hükümetinin tek Müslüman bakanı olan Ulaştırma Bakanı Omar Alghabara’ya hitaben hazırlanan ve İsrail İHA’larının satın alınmasından vazgeçilmesini isteyen mektubu imzalamaları isteniyor.

İsrail’in uzaktan kumandalı uçak sistemi (RPAS) ve insansız hava araçlarının başta Filistinliler olmak üzere binlerce sivil üzerinde test edildiğine dikkat çekilen kampanya mektubunda, İsrail’den her türlü askeri malzeme alımına yasak getirilmesi talep ediliyor.

Bu arada Kanada’nın Victoria kenti açıklarında 5 Kasım’dan bu yana bekleyen İsrailli ZIM şirketine ait kargo gemisindeki yangın da kampanya mektubunda yer aldı.

ZIM şirketinin, İsrail'in en büyük kargo nakliye şirketi olduğu hatırlatılan mektupta, İsrail silahlarının bu şirket aracılığıyla rutin olarak Kanada limanlarından nihai varış noktalarına taşındığı kaydedildi.

Mektupta, Kanada limanlarının yetki ve sorumluluğunun Ulaştırma Bakanlığına ait olduğu belirtilerek, ZIM şirketinin bu durumunun hükümeti Filistinlilere uygulanan baskıda suç ortağı yaptığı kaydedildi.

Kanadalı STK’lerin Bakan Alghabara'ya hitap ettiği kampanya mektubu, şu taleplerle noktalandı:

‘’Silahlı insansız gözetleme dronları için 5 milyar dolarlık sözleşme sürecini ve kutup gözetlemesi için insansız hava araçları sözleşmesini iptal edin. ZIM gemilerinin Kanada limanlarına erişmesini yasaklayın. İki yönlü bir silah ambargosu koyarak İsrail ile askeri-güvenlik iş birliğini sona erdirin ve İsrail ile tüm silah ticaretine son verin. Bu mesajları seçimden önce, seçim sırasında duydunuz ve şimdi sorumlulukla liderlik pozisyonlarındasınız. Sizi harekete geçmeye çağırıyorum.’’

ZIM şirketine ait MV ZIM Kingston isimli dev kargo gemisinden, 5 Kasım’da demirlediği Victoria açıklarında tehlikeli kimyasallar taşıyan 100'den fazla nakliye konteyneri denize düşmüş ve gemideki diğer konteynerler daha sonra alev almıştı. Gemideki yangın Kanada Sahil Güvenlik birimlerince söndürülmüştü.

Deniz uzmanları, kaza sonucunda bölgede yoğun yaşayan balinalar ile diğer deniz canlılarının kimyasal yanmaya maruz kalacağından endişe ettiklerini açıklamıştı.

#dünya
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6