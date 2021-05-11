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Kan vermeye gelen Tuncay Şanlı herkesi kan bağışına davet etti

Tam kapanma günlerini Bodrum’da geçiren eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı Kızılay’a kan vererek “herkesin Kızılay’a kan bağışında bulunmasını” istedi.

Genel 11.05.2021, 01:55
Kan vermeye gelen Tuncay Şanlı herkesi kan bağışına davet etti

Tam kapanma günlerini Bodrum’da geçiren eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı Kızılay’a kan vererek “herkesin Kızılay’a kan bağışında bulunmasını” istedi.

Yılın belli aylarını Bodrum’da geçiren eski Fenerbahçe futbolcusu Tuncay Şanlı Pandemi nedeniyle Bodrum’da kendini karantinaya aldı. Bitez mahallesinde oturan ve sık sık spor yaparak vaktini geçiren Şanlı Bodrum Belediye Meydanına kurulan Kızılay Kan bağışlama tırına giderek kan verdi. Herkesin kan bağışında bulunasını isteyen Şanlı hayranlarının fotoğraf çektirmesine sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izin verdiği görüldü.

Kan bağışında bulunan Şanlı “Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Pandemi sürecinde hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama onların yanında bizim yaptıklarımız hiç bir şey. Ben sürekli Bodrum’dayım çok sık gidip geliyorum. Sakarya’dan sonra burası benim ikinci şehrim gibi ailem gibi oldu. Kan bağışında bulunmak istedim. Bodrum’da teşvik amaçlı insanlarımızın daha bilinçli olması açısından burada kan bağışında bulunduk. Günde 50 kişi kan veriyormuş inşallah benimle beraber bu sayı daha fazla artarak yükselir.
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