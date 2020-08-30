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Kan bankası berberden immün plazma çağrısı

GAZİANTEP’Lİ BERBER EROL ATLI, 2004 YILINDAN BERİ MÜŞTERİLERİNİN KAN GRUPLARINI NOT EDEREK, ACİL DURUMDA İNSANLARA YARDIMCI OLUYOR. BERBER ATLI, İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ İÇİNDE KORONA VİRÜS TEDAVİSİ GEÇİRMİŞ KİŞİLERİN İSİMLERİNİ VE KAN GRUPLARINI KAYDEDİP KORONA VİRÜS HASTALARINA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞINI DUYURDU.

Genel 30.08.2020, 09:36
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Kan bankası berberden immün plazma çağrısı

Gaziantepli berber Erol Atlı, 2004 yılından beri müşterilerinin kan gruplarını not ederek, acil durumda insanlara yardımcı oluyor. Berber Atlı, immün plazma tedavisi içinde korona virüs tedavisi geçirmiş kişilerin isimlerini ve kan gruplarını kaydedip korona virüs hastalarına yardımcı olmak için çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Gaziantepli berber Erol Atlı, 2004 yılında bir arkadaşının acil kan ihtiyacının olması sonucu arkadaşından esinlenerek, gelen müşterilerinin iletişim bilgilerini ve kan gruplarını kaydetmeye başladı. Binden fazla kişinin bulunduğu defter ile acilen kan ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmaya devam ediyor. Berber Atlı, korona virüs tedavisinde kullanılan ve Türk hekimlerinin bulduğu immün plazma yöntemi konusunda çalışmalar yapacağını duyurdu. Atlı, korona virüs tedavisi geçiren müşterilerinin iletişim bilgilerini ve kan gruplarını da kaydedip korona virüs hastalarına yardımcı olmaya çalışacağını belirtti. Çok fazla kişinin immün plazma konusunda kendisinden yardım istediğini ancak korona virüs tedavisi geçiren müşterilerinin bunu sakladığını ve bu nedenle yardımcı olamadığını ifade etti. Atlı, korona virüs tedavisi geçirmiş herkese çağrıda bulunarak, saklamamalarını ve kendilerini gibi diğer hastaların acı çekmemesi için yardımcı olmalarını istedi.

16 yıldan beri müşterilerinin kan gruplarını not ettiğini belirten Erol Atlı, “Biz bu kan işine 16 sene önce 2004 yılında başladık. Acil bir kan ihtiyacı olan bir arkadaşımız gelmişti ondan esinlenerek en azından acil bir durumda yardımcı olabilmek için isim listesi yaparak kan gruplarını not edelim dedik. 3-5 derken hemen hemen bin kişiyi geçti listemiz. Çok şükür güzel sonuçlarda aldık, çok kişiye yardımcı olduk. İnsanlara yardımcı olmak ve onların hayır duasını almak bize yetiyor” dedi.

"Virüsü geçirenler kendilerini gizliyor"

İmmün plazma konusunda çok fazla talep olduğunu ancak korona virüs tedavisi geçirip iyileşen kişilerin kendilerini saklandığını, bu nedenle plazma konusunda insanlara yardımcı olamadığını ifade eden Atlı, “İmmün plazma tedavisi yeni bir tedavi yöntemi. Daha önce korona virüsü atlatıp iyileşen kişilerin kanlarının korona virüs hastası olan hastalara enjekte edilerek tedavi süreçlerini hızlandırıp, kolaylaştıran bir yöntem. Bu konu hakkında bize çok fazla talep oluyor. Bizi arayıp immün plazma konusunda yardımcı olmamızı istiyorlar ancak yardımcı olamıyoruz. Çünkü bazı insanlarımız korona virüs tedavisi geçirdikleri saklıyorlar, çekiniyorlar. Bundan çekinmemek lazım bu virüsü hep beraber aşacağız. En azından korona virüse yakalandıklarını duyursunlar. Buradan herkese çağrı yapıyorum eğer korona virüs tedavisi geçirip virüsü atlatmışsanız lütfen immün plazma bağışında bulunun çünkü sizin çektiğiniz acıları başkaları da çekmesin” diye konuştu.

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