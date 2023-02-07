Kan bağışı için saatlerce kuyrukta beklediler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan bağış çağrısı üzerine İstanbul’da vatandaşlar kan verebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Depremlerin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet etmişti. Davetin ardından İstanbullular da kan merkezlerine akın etti. Vatandaşlar, Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi’ne de kan bağışında bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kurulan çok sayıda çadırda, vatandaşlar saatlerce kan vermek için bekledi.

Çok kalabalık olduğu için henüz kan veremediğini söyleyen Orhan Dikenli, “Kan vermeye geldik, ama çok kalabalık olduğu için şu anda kan veremiyoruz. Bize ’Daha sonra gelin’ diyorlar. Yaklaşık 2-3 saattir buradayım. Başka yerler de kalabalıktı, belki burası tenhadır diye geldim, burası da çok kalabalık” dedi.

Kan vermeye gelen bir başka vatandaş Serap Sabuncu, “Elimizden gelen başka bir şey yok. Yardımlarımızı yaptık tabii ki. Kan vermek de bizim görevimiz. Bayağıdır bekliyoruz. İçeride de yoğunluk var. Yaklaşık 40 dakikadır bekliyoruz. Çocuklarla beraber geldim” şeklinde konuştu.

İzci grubuyla birlikte kan vermeye gelen Heşam Saadet, “Ben aslında Mısırlıyım. Birkaç izci grubumuz var. Türkiye İzcilik Federasyonu’yla çalışıyoruz. İzci gruplar olarak 2 faaliyet yapıyoruz. Bugün kan vermeye geldik. İnşallah yola çıkacağız, Malatya’ya doğru gideceğiz. Tüm ekiplerimiz gitmeden önce kan vermek istedi. Bugün kan veriyoruz ve 2 gün sonra da diğer grupları getireceğiz inşallah kan vermeye” açıklamasında bulundu.

Mustafa Çahan Yürek ise, “Haberlerde gördüm. En azından bir yardımım dokunsun dedim. Hiç yoktan bir şey yapmayı tercih ettim. İşten çıkıp geldim. Umarım birilerine faydam olmasını diliyorum. Ben saat 12.30’da buraya geldim. Uzun süredir bekliyorum. Birine faydam olsun diye şu anda buradayım” diye belirtti.