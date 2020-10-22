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Kamyonet üzerinde ’pes’ dedirten yolculuk
ANTALYA'DA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN ARKASINDA YOLCULUK EDEN VATANDAŞ PES DEDİRTTİ.
Genel 22.10.2020, 13:51
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Antalya’da seyir halindeki kamyonetin arka tente kısmına uzanıp yolculuk eden vatandaş pes dedirtti.
Görüntüler Antalya-Serik karayolu D-400 karayolu üzerinde kaydedildi. Karayolunda seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonet üstünde yolculuk yapan vatandaş hem gülümsetti hem de kimseye aldırış etmeden yaptığı yolculuk pes dedirtti. Serik Antalya karayolunda yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüle,r çeken kişi tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
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