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Kamyon lastiği patlayınca tamirci havaya fırladı
KIRGIZİSTAN’DA KAMYON LASTİĞİNİ TAMİR EDEN OTO TAMİRCİSİ LASTİĞİN PATLAMASIYLA HAVAYA FIRLAYIP YERE DÜŞTÜ.
Genel 26.09.2020, 10:31
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Kırgızistan’da kamyon lastiğini tamir eden oto tamircisi lastiğin patlamasıyla havaya fırlayıp yere düştü.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir oto tamircisinde çalışan 3 kişi bir kamyondan çıkarılan lastikleri tamir ettiği sırada lastiklerden biri patladı. Tamircilerden birinin hava bastığı lastik patlayınca tamirci havaya fırladı. Sert bir şekilde yere düşen oto tamirci başından ağır darbe aldı. Kaburgalarında ve kolunda kırıklar olan tamircinin hastanede tedavisine devam edildiği açıklandı.
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