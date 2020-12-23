“Kamu, STK Uyum Buluşmaları” çevrim içi olarak yapıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğiyle düzenlenen “Kamu, STK Uyum Buluşmaları”nın dördüncüsü 21 Aralık’ta çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, BMMYK Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Daniela Cicchella ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Türköz’ün açılış konuşmaları ile başladı. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, “Biz İç Anadolu Bölgemizde de çok sayıda gayet fedakar bir şekilde çalışan STK’larımız olduğunu biliyoruz. Bizim sivil toplum kuruluşlarımızdan beklentimiz, lütfen olguları algılara mahkum etmeyin, aslolan olgulardır” ifadelerini kullandı.

BMMYK Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Cicchella ise, STK’ların yapılan çalışmalarda önemli bir rol oynadığının unutulmaması gerektiğini belirterek, “Devlet kurum ve kuruluşlarının yanında birçok sivil toplum aktörü Türkiye’de ve bölgedeki çalışmalarda kritik rol oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir” dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Türköz de, “Bu kamu-STK iş birliği geliştirilmesi gereken bir alan, çünkü STK’lar biraz bağımsız yapılar. Yapılan bu gibi işlerin de böyle koordineli bir şekilde yürütülmesi açısından gerekli mercilere ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin ikinci bölümünde “Türkiye’de Yürütülen Uyum Faaliyetleri” konusunda bir sunum gerçekleştiren Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “Türkiye’de göç alanında yapılan çalışmaların en önemli paydaşlarından birisi şüphesiz sivil toplum kuruluşlarımızdır. Yürütülen ve planlanan faaliyetlerde geniş etki alanlarına sahip yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlanması büyük bir önem arz etmektedir” diye konuştu.

Program kapsamında Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu moderatörlüğünde soru cevap oturumu gerçekleştirildi. Programa ayrıca İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Ozan Tuncer, Kızılay Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Projeler Koordinatörü Munir Tireli, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Sevim Bulut, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Selami İskender, AFAD Suriye Koordinasyon Grup Başkanı Erkan Doğanay, BMMYK Politika Geliştirme Bölüm Başkanı Neşe Kılınçoğlu ve yabancılara yönelik çalışmalar yürüten İç Anadolu Bölgesi’ndeki sivil toplum kuruluşları katıldı.

Programda, yabancıların toplumsal uyum süreçlerine ilişkin konular değerlendirilirken, STK’lar eliyle yürütülen uyum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelere ve uyum politikalarına ilişkin STK’ların tavsiyelerine de yer verildi.