Kamu görevlileri emeklilik belgelerini HİTAP üzerinden gönderebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu görevlilerinin, emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden göndermesi gerektiğini bildirdi.

SGK’dan yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin emeklilik işlemleri konulu kanun çerçevesinde emeklilik belgelerini 15 Kasım 2022’den itibaren yalnızca HİTAP üzerinden SGK’ya göndermesi gerektiği ve emeklilik işlemlerinde HİTAP üzerinde bulunan bilgi ve belgelerin esas alınacağı hatırlatıldı. Bu çerçevede, yersiz işlem süreçlerinin oluşmaması için HİTAP dışında kağıt ortamında elden veya posta yoluyla ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gibi herhangi bir kanaldan ilk emeklilik belgelerinin gönderilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"SGK tarafından aylık ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinin ilgili düzenlemelere uygun şekilde sonuçlandırılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca, sigortalıların emeklilik işlem süreçlerinde yapması ve emeklilik belgelerine eklenmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin ek açıklamalar, 29 Aralık 2022 tarihinde ’https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login’ internet adresinden ayrıca duyurulmuştur. Kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinin kısa sürede ve hatasız sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili birimlerin buna göre bilgilendirilmesi hususu önemle duyurulur."