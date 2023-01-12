banner607

Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün veya yarın Putin ve Zelenski ile görüşeceğini açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün veya yarın Putin ve Zelenski ile görüşeceğini açıkladı.

Genel 12.01.2023, 18:01
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün veya yarın Putin ve Zelenski ile görüşeceğini açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün veya yarın Putin ve Zelenski ile görüşeceğini açıkladı.

Yorumlar (0)