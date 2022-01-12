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Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Verdiğimiz kararlara uyma oranını yüzde 79’lara çıkardık”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Verdiğimiz kararlara uyma oranını yüzde 79’lara çıkardık. 2022 yılında halkımıza en iyi hizmeti vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Genel 12.01.2022, 13:13
Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Verdiğimiz kararlara uyma oranını yüzde 79’lara çıkardık”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Verdiğimiz kararlara uyma oranını yüzde 79’lara çıkardık. 2022 yılında halkımıza en iyi hizmeti vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) 2021 yılı faaliyetlerini ve 2022 yılı hedeflerini KDK’da düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarıyla paylaştı. Malkoç, 2021 yılında da halkı dinlemeye, şikayetlerini almaya, dertlerine çözüm olmaya ve idare ile halk arasında bir köprü olmaya çalıştıklarını anlattı. KDK’nın kurulduğu zamandan beri 189 bin 595 şikayet başvurusu aldıklarını, bunları en iyi

şekilde değerlendirip neticelendirdiklerini belirten Başdenetçi Malkoç, “2021 yılında 18 bin 843 başvuru aldık, 19 bin 740 karar verdik. Aradaki fark bir önceki yıldan devreden dosya sayısıyla alakalı. Yazılı karar vermenin yanı sıra 125 bin kişi telefonla, maille veya yüz yüze kurumumuza gelerek yardım ve destek istemiştir. Bu kişilere yol gösterdik, yardımcı olmaya çalıştık, hukuki yardımda bulunduk, sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bütün bu çabaların neticesinde on binlerce dosyanın yargıya intikal etmesinin önüne geçtik. Bir yönüyle de yargının yükünü hafiflettik. Bir taraftan halkın aldığı kamu hizmetleri karşısında şikayeti, derdi varsa mahkemesiz, yargıya intikal etmeden onları çözmeye çalıştık ve yargının yükünü hafiflettik. Hepsinden önemlisi de bu insanların derdine derman olmaya çalıştık” dedi.

“2022 bütçemiz 46 milyon 828 bin lira”

KDK’nın küçük bir kurum olduğunu, buna rağmen faaliyetlerin iyi olduğunu belirten Malkoç, kurumda çalışan 272 personelin halka en iyisini sunabilmek için alın teri dökmekte olduğunu söyleyerek, “2021 yılı bütçemiz 39 milyon 750 bin liraydı. 2022 bütçemiz de 46 milyon 828 bin lira. Umut ediyorum bu bütçe bize yetecek. Hizmetlerimizin hem kalitesini hem de niteliğini artıracağız. KDK olarak en büyük sıkıntımız nitelikli başvuru alamamak. Bu dünyadaki bütün ombudsmanların sorunu. KDK, yargıya intikal etmeden çözüm üreten bir kurum” diyerek insanların yargıya müracaat ettiğini, sonra KDK’ya başvurduğunu, eşiyle olan kişinin sıkıntısını bile KDK’ya aktardığını ifade etti.

“Verdiğimiz kararlara uyma oranını yüzde 79’lara çıkardık”

2021 yılında bin 604 tavsiye kararı verdiklerini, en az bunlar kadar önemli olan dostane çözüm kararlarının ise 2021 yılında 3 bin 160, ret kararının ise bin 321 olduğunu, dostane çözümlerin 47 günde çözüldüğünü anlatan Malkoç, “Verdiğimiz tavsiye kararlarına uyma oranları yüzde 20’lerden başladı, yüzde 60’lara geldi, 2021 yılında yüzde 79’a ulaştı. Bizim gibi kurumların Avrupa’da geçmişi çok eski. Avrupa’da kararlara uyma oranı yüzde 80. Biz daha kurulalı 10 yıl olmamasına rağmen bu kararlara uyma oranını yüzde 79’lara çıkardık. Mahkeme kararlarına uyulmuyor, tavsiye kararlarına uyulmuyor sözlerini geçersiz hale getirdik. TBMM ile ilişkilerimiz gayet iyi, Mustafa Şentop bütün faaliyetlerimize destek ve yardımcı oluyor. STK’lar ile ilişkilerimiz iyi. Basın mensuplarının KDK’nın haberlerini yapması kurumun gücünü artırıyor” diye konuştu.

Avrupa’daki Türklerin uğradıkları haksızlıklar karşısında neler yapabileceklerini anlattıklarını, kamu hizmetlerinin hem kalitesinin hem de çeşidinin arttığını ifade eden Malkoç, Türkiye’de insanların derdini anlatabileceği 15’e yakın kurum olduğunu ve bunların toplamda 8 milyona yakın başvuru aldığını belirtti.

“2022 yılında halkımıza en iyi hizmeti vermeyi sürdüreceğiz”

2022 yılında halka en iyi hizmeti vermeyi, insan hakları konusunda faaliyetleri sürdüreceklerini söyleyen Malkoç, Türk milletinin her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getirerek, “İyi yönetim ilkelerini bu yıl daha da vurgulayacağız. İnsan hakları konusunda bizim gibi konularda daha yoğun çalışacağız. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri ancak demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkelerinde yükseleceğine inanıyoruz. En az 40 ile gideceğiz. 20 tane uzman yardımcısı alıyoruz. 80 kişi davet ettik, en son sırada olan kişinin puanı 94,2” dedi.

Malkoç, zaman zaman değişse de en çok şikayetin sosyal güvenlik, eğitim, belediyeler ve cezaevlerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

“Biz kamunun vicdanıyız”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kamu Başdenetçisi Malkoç, stokçuluk konusunda KDK’nın devletin kurumlarının mekanizmalarının daha iyi çalışması için karşılıklı görüştüklerini söyledi. KDK’nın kararlarına uyulmaması durumunda yasa değişikliği önerilerinde bulunduklarını belirten Malkoç, uyulmadığında uyardıklarını ve uymayanları TBMM’de parlamenterlerin sorguladığını vurguladı. Malkoç, önceden bir ÖSYM başkanının KDK’nın kararlarına uymadığını, sonra gelen kişinin uyduğunu ve eğitimden gelen şikayetlerin yüzde 50 düştüğünü, o kişinin de şu an Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu:

“ÖSYM ile ilgili çok tartışmamız oldu, bizim kararlarımıza uymuyordu. Ben de dedim ki biz KDK’yız, kamunun vicdanıyız. Sonra gelen arkadaşımız ilk basın toplantısında KDK’nın kararlarına uyacağını söyledi. Sonra eğitimden gelen şikayetler yüzde 50 azaldı. Daha sonra o arkadaşımız bakan yardımcısı oldu, şimdi de Milli Eğitim Bakanı oldu.”

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