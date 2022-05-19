Kamu Başdenetçisi Malkoç, Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nin amacını anlattı

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 13 Mayıs 2022’de kurulan Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nin (TÜRKOMB) kurulma amacını anlattığı açıklamasında, “Bundan sonra KKTC, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan ombudsmanlarıyla insan haklarının kökleşmesi, yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün temin edilmesi için karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunacağız” dedi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı değerlendirmede 13 Mayıs 2022’de Bursa’da kurulan Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nin (TÜRKOMB) kurulma amacını, yapılacak çalışmaları ve birliğin hedeflerini anlattı. Malkoç, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) birlikte çalışma kararı almasının üzerine Türk dünyasındaki ombudsmanlar olarak kendi alanlarında çalışmalarını kuvvetlendirmek ve dayanışmayı artırmak için TÜRKOMB’u kurduklarını kaydetti.

“Bundan sonra karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunacağız”

Dünyada farklı ombudsmanlık birlikleri olduğunu, bu çerçevede 2019’da İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği’ni kurarak İslam ülkeleriyle eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını hatırlatan Ombudsman Malkoç, “Buradan hareket ederek aynı birlikteliği Türk Devleti Ombudsmanlar Birliği ile yapalım dedik. Çok şükür bunu tamamladık. Bundan sonra Türkiye, KKTC, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan ombudsmanlarıyla birlikte eğitim faaliyetleri yapacağız. Birlikte tecrübe paylaşımında bulunacağız. Kendi ülkemizde insan haklarının kökleşmesi, yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün temin edilmesi için karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunacağız. Özellikle dünyadaki insan hakları konularında toplumları diğer ombudsmanlık birliklerini daha duyarlı hale getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“10-15 yıl sonra belki de dünyanın en kuvvetli ombudsmanlar birliği haline gelecek”

Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nin kurulmasını çok anlamlı ve önemli bir olay olarak nitelendiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Devleti Teşkilatı’nın kurulmasının bir bakıma kendilerini cesaretlendirdiğini aktararak, “Bu bakılacak, sulanacak, 10-15 yıl sonra belki de dünyanın en kuvvetli ombudsmanlar birliği haline gelecek. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, gayretliyiz” dedi.

Türkiye’ye her yıl 50-60 milyon yurt dışından insan geldiğini hatırlatan Malkoç, bunların önemli kısmının Türk dünyasından geldiğini not düşerek, “Türkiye’de belki 30 bine yakın Azerbaycanlı öğrenci var. Aynı şekilde Özbekistan’dan, Kırgızistan’dan, Kazakistan’dan gelenler var ticaret, seyahat, turizm için. Bu insanlar Türkiye’de bir hak kaybı olduğuna inanırsa veya zorlukla karşılaşırsa bize başvurabilecekler veya bir Türk vatandaşı Azerbaycan’da, Özbekistan’da benzer sorunları yaşarsa oradaki ombudsmanlığa başvurup bizi de haberdar edebilecek. Burada bütün mesele insanların hayatını kolaylaştırmak. Hangi ülkede olursa olsun hukukun üstünlüğünü temin etmek, insan hakları konusunda özellikle kendi ülkelerimizde ve birlikte dünyanın en iyisi olabilmek. Çabamız bu noktada” ifadelerini kullandı.

Malkoç, son olarak Balkan Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği’ni kurmayı düşündüklerini açıklayarak, “Bununla ilgili çalışmalarımız var. Şimdi sıra Balkan Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği’ne geldi. Eğer Balkanlardaki ombudsman arkadaşlarımız da sıcak bakarlarsa İstanbul’da bunu kurmuş olacağız” cümlelerine yer verdi.