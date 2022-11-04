Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Terör bu annelerimizi mağdur ettiği gibi 85 milyon insanımızı da mağdur etti”

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerle bir araya geldi. Malkoç, “Bu bölge ve Türkiye, savaşlardan ve terör olaylarından çok çekti. Bu bölge, özellikle Diyarbakır başta olmak üzere terörün en şiddetlisini ve en acısını yaşadı” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, evlatlarını HDP ve PKK’dan isteyen Diyarbakır’daki ailelerle görüştü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleyi uluslararası platformalarda dile getirdiklerini söyledi. Türkiye’nin 5 sene içerisinde aldığı tedbirlerle terörün kökünün kazındığına değinen Malkoç, “Bu bölge ve Türkiye, savaşlardan ve terör olaylarından çok çekti. Bu bölge, özellikle Diyarbakır başta olmak üzere terörün en şiddetlisini ve en acısını yaşadı. Allaha şükür ki 5 seneden beri devletimizin aldığı tedbirler sayesinde Türkiye içerisinde terörün kökü kazınmak üzere” dedi.

“Türkiye’nin etrafındaki ülkelere bakarsak Suriye’de ve Irak’ta iç savaş, İran’da ambargo, Ukrayna ve Rusya arasında ise savaş var” diyen Malkoç, “Biz böyle bir bölgede yaşıyoruz. Bin yıldan beri Kürt’üyle, Türkü’yle ve diğer unsurlarıyla kardeşçe huzur içerisinde bu bölgede bu insanlar yaşadı. Özellikle PKK gibi benzeri terör örgütlerinin araya girmesi sonucu bahsettiğimiz olaylar meydana geldi. Terörden en fazla mağdur olan çocuklar ve anneler. Bunun en somut örneği burada. Uzun zamandan beri de çok şükür çocuklarımız kolay bir şekilde kandırılıp dağa çıkarılamıyor. Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleyi uluslararası bütün platformlarda anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bazı kesimler Diyarbakır annelerini unutmuş, gündemlerinde yok”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır anneleri konusundaki öncülüğünü hep beraber biliyoruz” diye konuşan Malkoç, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de bazı kesimler var. İnsan hakları deyince hatıralarına başka şeyler geliyor. Diyarbakır annelerini unutmuşlar, gündemlerinde yok. Ama ben inanıyorum ki bu fotoğrafları gördükleri zaman onların içerisinde de vicdan sahibi olanlar açıktan dillendiremezlerse bile vicdanlarında azıcık insanlık varsa onlar da etkilenecektir. Terör bu annelerimizi mağdur ettiği gibi 85 milyon insanımızı da mağdur etti. Nasıl ki, cumhurbaşkanımız Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmek için mücadele ediyorsa terörle mücadelesini de aynı şekilde verdi. Ve Allah’a şükür Türkiye’nin içerisinde terör bitme noktasına geldi.”

Malkoç, ailelerle görüştükten sonra beraberindekilerle birlikte alandan ayrıldı.