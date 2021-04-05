Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Darbecilik ve darbeyi teşvik suçtur"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Darbecilik ve darbeyi teşvik suçtur. Bütün bunlara rağmen emekli amirallerin bir araya gelerek gece yarısı bildiri yayınlamaları, kullandıkları dil ve üslup darbe çağıran bir üsluptur" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, emekli amirallerin bildiri yayımlamalarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Milletimiz oy kullanarak yöneticilerini seçer. Milletimizin seçtikleri Türkiye’yi yönetir. Türkiye’de her on senden bir darbe olmuştur. Demokrasi, insan hakları, hukuk askıya alınmıştır. Sayısız darbeye teşebbüsü olmuştur. Türkiye bunun zararını yaşamıştır. Bunlar milletimizin hafızasında kötü hatıralar olarak bulunmaktadır. Darbecilik ve darbeyi teşvik suçtur. Bütün bunlara rağmen emekli amirallerin bir araya gelerek gece yarısı bildiri yayınlamaları, kullandıkları dil ve üslup darbe çağıran bir üsluptur. Bu tür eylemler Türkiye’ye en büyük zararı vermektedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Savcılar görev başındadır. Hukuk gerekeni yapacaktır. Türk milleti, hukukun, demokrasinin milli iradenin sarsılmaz bekçisi ve savunucusudur. 15 Temmuz bunun en güzel örneğidir. 2023 Türkiye’si Hukuk, Demokrasi ve milli irade üzerinde yükselecektir" ifadelerini kullandı.