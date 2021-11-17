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Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Bir bakıma belediyelerimize danışmanlık yapmış olacağız”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan anlaşma ile kaliteli kararlar ortaya çıkacağını ve bir bakıma belediyelere danışmanlık yapmış olacaklarını söyledi.

Genel 17.11.2021, 11:06
Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Bir bakıma belediyelerimize danışmanlık yapmış olacağız”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan anlaşma ile kaliteli kararlar ortaya çıkacağını ve bir bakıma belediyelere danışmanlık yapmış olacaklarını söyledi.

KDK ile TBB arasında ortak eğitim programlarının yürütülmesi ve diğer iş birliği faaliyetlerine ilişkin protokol imzalandı. İki kurum arasında hayata geçirilmesi planlanan eğitim ve diğer iş birliği faaliyetlerinin kapsamını ve şartlarını belirleyen protokole TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve KDK Başkanı Şeref Malkoç imza attı. Düzenlenen imza töreninde konuşan TBB Başkanı Şahin, “Önemli bir imza töreni için bir aradayız. TBB, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra kurulan en köklü birliklerden bir tanesi. 76 yıllık kuruluş tarihi var. Kurulduğu andan itibaren belediyelerimizin sorunlarını çözmek, hizmet kalitesini artırmak için kurumsal kapasitesini sürekli güçlendirmiştir” dedi.

KDK sisteminden toplumun bütün kesimlerinin memnun olduğunu kaydeden Şahin, “Belediyeler Birliği’nin eğitim birimi zaten çok güçlü. Yaklaşık 6 ay önce bunu Sayıştay ile başlatmıştık. Bunun önce yerelde, sonra bölgede, en son ise bütün belediyelerde gündem olmasını, ihtiyacı önce bizim kendi çalışanlarımızın hissetmesini ve sonra da vatandaşımızın KDK’ye başvurusuyla gelen kararları önemseyerek böyle bir şikayet olmaması için tedbir olması önemlidir” diye konuştu.

KDK Başkanı Malkoç ise imzalanan protokol ile hem iş birliği hem de güç birliği yapıldığını belirterek, “TBB, Türkiye’nin en köklü kurumlarından birisidir. Zaten belediyeler doğumdan ölüme, hatta mezarlıklarıyla ölüm ötesine de hayata dokunan hizmet kurumlarıdır. Burada en önemli olan hangi hizmet kolu veya kurumu olursa olsun hizmet verdiği insanlarla ilişkisi, diyaloğu ve hizmet alanların memnuniyeti önemlidir” açıklamasında bulundu.

"Bir bakıma biz belediyelerimize danışmanlık yapmış olacağız"

Yerel yönetimlerle yapılacak çalışmalarla sorunların ortaya çıkmamasının temin edileceğinin altını çizen Malkoç, “Belediye başkanlarımız çok iyi niyetle gece gündüz çalışır ama yeterli eğitimi almamış olan veya o gün değişik memnuniyetsizliği olan bir personelin yaptığı olumsuz davranış belediye başkanının hizmet kalitesine yansır. Biz iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde bunu çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemde bu konuyla ilgili bütün kamu hizmeti çalışanları için ‘İyi Yönetim İlkeleri Rehberi’ hazırlandığını belirten Malkoç, “İmzalayacağımız bu protokolle belediye hizmetlerine, belediye başkanlarımıza önemli katkılar sunacağız. Karşılıklı iki kurumun dayanışmasıyla hizmet kalitesinin artacağına inanıyorum. Aynı zamanda KDK’nın çalışmaları kolaylaşacak” dedi.

Ayrıca bilgi ve belge akşının kolaylaşacağını söyleyen Malkoç, “Hem kaliteli kararlar ortaya çıkacak hem de bir bakıma biz belediyelerimize danışmanlık yapmış olacağız. Karşılıklı anlayış ve yol göstericilik yapmış olacağız. Tavsiye kararlarımızın kalitesi ve niteliği artacak ve bu kararlara uyma oranı artacak” değerlendirmesinde bulundu.

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