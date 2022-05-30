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Kaliforniya’da "Deniz Ürünleri Festivali" ilgi gördü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen "Deniz Ürünleri Festivali" büyük ilgi gördü.

Genel 30.05.2022, 13:22
Kaliforniya’da "Deniz Ürünleri Festivali" ilgi gördü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen "Deniz Ürünleri Festivali" büyük ilgi gördü.

ABD’nin Güney Kaliforniya eyaletinde "Deniz Ürünleri Festivali" düzenlendi. Covid-19 nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen festival, deniz ürünleri seven vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Festivalde, Los Angeles ve Orange County’den yerel şefler tarafından özel tariflerle hazırlanmış birbirinden farklı deniz ürünleri yapıldı. Ayrıca festivale katılanlar, etkinlik alalında düzenlenen konseri dinleyerek, yeşil alanlarda güzel vakit geçirdi.

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