İSTANBUL (AA) - Türkiye yapı malzemeleri sektörünün önde gelen firmalarından Kaleseramik, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’de “Geri Kazanım İçerikli Seramik Karo” projesi ile “Atık Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen ve tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumlara açık olan "Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan, başarılı iş modeli ve projeler ödüllendirildi.

Üretim süreçlerindeki iyileştirmeler ve geliştirdiği çözümler ile ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül ve sertifikaya sahip olan Kaleseramik, Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021’den ödülle döndü.

Tüm operasyonel süreçlerinde kaynak verimliliğini esas alarak üretim süreçlerinde geri kazanım çalışmalarını geliştirmeye devam eden Kaleseramik, yüzde 70’lerin üzerinde artış sağladığı “Geri Kazanım İçerikli Seramik Karo” projesi ile “Atık Yönetimi” kategorisinde ödül kazandı.

Tüm operasyonel süreçlerde kaynak verimliliği esas alınıyor. “İyi Bak Dünyana” felsefesi çerçevesinde daha eşit, adil ve yeşil bir dünya için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü savunan Kaleseramik, sürdürülebilir gelecek için etki odaklı döngüsel projelere yaptığı yatırımlarıyla bu misyonu desteklemeye devam ediyor. Üretimin yanı sıra sektöre yön verecek inovatif ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi gibi daha birçok alanda çalışmalar yürüten Kaleseramik, özellikle çevreye duyarlı ve maliyet düşürücü yatırımlar için her yıl önemli kaynaklar ayırıyor.



Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda süreç, ürün ve hizmetlerini geliştiren Kaleseramik, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkiler doğrultusunda, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden karşılamak üzere çözümler üretiyor.Tüm operasyonel süreçlerinde kaynak verimliliğini esas alarak çalışmalarını yürüten Kaleseramik, bu anlayış doğrultusunda, üretim süreçlerindeki malzeme odaklı geri kazanım çalışmalarını geliştirmeye de devam ediyor.

Yenilikçi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, atıkların önlenmesinden ham maddeye, son üründen malzeme ve süreç iyileştirmelerine kadar birçok proje hayata geçiren Kaleseramik, bu çalışmaların sonucu olarak, ürün-yaşam döngüsü boyunca sağladığı iyileştirmelerle, doğal kaynak tasarrufu sağlıyor ve karbon ayak izi adımlarını güçlendiriyor.