Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, AA'nın

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Okyay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlk olarak "spor" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Okyay, oyunu "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Okyay'ın, "yaşam" kategorisindeki tercihi "Ateşkesin ardındaki yaşam" başlıklı fotoğraf oldu.

"Haber" kategorisindeki oyunu "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Okyay, fotoğrafları çok etkileyici olduğunu ifade ederek, AA foto muhabirlerini tebrik etti.​​​​​​​