Kaldırımlar kardan temizleniyor

İnegöl Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışıyla birlikte çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran İnegöl Belediyesi, bir yandan köy yollarının ulaşıma kapanmaması için 24 saat mesaisini sürdürürken, bir yandan da şehir merkezinde yolların temizlenmesi ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca yayaların ulaşımının aksamaması için kaldırımlarda kar temizliği başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulduğu pazartesi sabahına kaldırımları temiz hâle getirmek için geceden çalışmaya başlayan ekipler, gün içerisinde de yaya ulaşımının aksamaması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünün de destekleriyle başta ana arterler olmak üzere şehrin genelinde kaldırımları temizliyor. Toplam 60 personel, İnegöl’ün cadde ve sokaklarını kar ve buzdan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaldırım temizlikleri, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kesintisiz devam ediyor. Bir yandan kaldırımlar temizlenirken, yollarda da tuzlama ve kar temizliği aralıksız devam ediyor.