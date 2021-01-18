Kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor

İnegöl Belediyesi, kar yağışı sonrası başta ana arterler olmak üzere şehrin genelinde kaldırımların kar ve buzdan temizlenmesi için çalışma başlattı. 50 kişili ekip, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için kaldırımları temizliyor.

Kar yağışıyla birlikte çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran İnegöl Belediyesi, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için 24 saat mesaisini sürdürüyor. Bir yandan da şehir merkezinde yolların temizlenmesi ve tuzlama çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yaya ulaşımını da kolaylaştırmak adına kaldırım temizliği başladı.

İnegöl Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde başta ana arterler olmak üzere şehrin genelinde kaldırımları kar ve buzdan temizliyor. Cadde ve sokaklarda temizlik görevlisi 30 personele ilave destek olarak 20 kişiden oluşan 3 ekip daha kaldırım temizliği için görevlendirildi. Toplamda 50 personel, İnegöl’ün cadde ve sokaklarını kar ve buzdan temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.