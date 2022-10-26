Kainat Güzeli yarışması 20 milyon dolara Taylandlı şirkete satıldı

ABD merkezli medya şirketi IMG, Kainat Güzeli yarışmasının (Miss Universe Organization) Tayland merkezli JKN Global medya şirketine satıldığını duyurdu. Taylandlı şirkete 20 milyon dolara satılan Miss Universe Organizasyonu’nun yönetim kadrosu ise değişmeyecek. Amy Emmerich ve Paula Shugart, organizasyonun CEO’su ve yönetim kurulu başkanı olarak görevde kalmaya devam edecek.

Miss Universe CEO’su Emmerich yaptığı açıklamada, “Miss Universe hikayesinin bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Organizasyonda bulunduğum kısa süre içinde, çalışanlarımızın, ortaklarımızın yanı sıra topluluğumuzun tutkusunu kendi gözlerimle gördüm” dedi.

JKN ile çalışmaktan heyecan duyduklarını ifade eden Emmerich, "Küresel ortaklar ve markalarla ilişkilerimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Yenilikçi yaklaşımımız bizi sektörümüzün en ön sıralarında tutmaya devam ediyor. Markaya yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için bize bir destek sağlayan IMG’ye teşekkür ederiz" diye konuştu.

JKN Global CEO’su Anne Jakapong Jakrajutatip da yaptığı açıklamada, “Kainat Güzeli Organizasyonu’nu satın almaktan ve vizyoner yönetim ekibiyle çalışmaktan inanılmaz derecede onur duyuyoruz. Sadece farklı geçmişlere, kültürlere ve geleneklere sahip tutkulu bireylere bir platform sağlama mirasını sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda markayı gelecek nesiller için geliştirmeyi de amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Organizasyonu satın almasının ardından hisselerinde yüzde 10 artış görülen JKN, televizyon programları üretiyor. Şirket aynı zamanda yurt dışından alınan dizi ve film içeriklerinin ülkede dağıtımını yapıyor.

Her yıl düzenlenen ve 71 yıldır devam eden Kainat Güzeli yarışması, 165 ülkede yayınlanıyor.