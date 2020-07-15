Kahta girişinde dev Türk bayrağı dalgalanacak
ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİ GİRİŞİNE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA DEV TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ.
Adıyaman’ın Kahta ilçesi girişine 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dev Türk bayrağı asıldı.
Kahta Belediyesi tarafından ilçe girişine 27 metre uzunluğunda demir direğe 70 metrekare çapında Türk barağı asılarak dalgalandırıldı. Törene Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe girişine dikilen 27 metre uzunluğundaki demir direğe asılan dev Türk bayrağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemiz girişinde 15 Temmuz’un anlam ve önemine binaen 27 metre yüksekliğinde diktiğimiz direğe 70 metrekarelik Türk bayrağını dalgalandırdık. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin, 15 Temmuzları bir daha yaşatmasın” diye konuştu.
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