Kahramanmaraş’tan İzmir’e ilk depremzede kafilesi geldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından, bölgedeki faciadan kurtulan 46 depremzede İzmir’e getirildi. Depremden kurtulan aileler, boş olan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

Gece saatlerinde Gaziantep’ten 6, sabah saatlerinde ise Kahramanmaraş’tan gelen 40 depremzede aile, Çiğli ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Aileler öğrenci yurdunda karınlarını doyururken KYK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri depremzede ailelerin eksiklerini gidermeye yardımcı oldu; afetzedelerle tek tek ilgilendi.

"Allah bir daha yaşatmasın, acımız çok büyük"

Kahramanmaraş’tan İzmir’e gelen depremzedelerden Mahmut Hülagu, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı. Çok büyük acılar yaşadıklarını söyleyen Hülagu, "Bu deprem yüzyılın en şiddetli depremiydi. Kabus gibiydi, anlatılmaz yaşanır denilen bir olaydı bizim için. O anı, o geceyi hiç unutamıyorum. Depremin sesi hala kulağımda. O anda evlerin yıkılması, insanların korkuyla binalardan kendilerini dışarı atması, yardım çığlıkları hepsi gözümüzün önünde. Bizim de oturduğumuz yerde hasar oluştu, son anda dışarı çıkarak canımızı kurtardık. Çocuklarıma sarılıp kelime-i şahadet getirdim. Son nefesimizi orada vereceğimizi düşündüm. Dua ettim, Allah’a sığındım ve son anda kendimizi dışarı attık. O anda deprem olmaya devam ediyordu çünkü neredeyse 90 saniye boyunca sallandık. Canımızı kurtardık ama orada dışarıda kar ve soğuk, çaresizlik diz boyuydu. Ailemden çok sayıda kişiyi kaybettim hepsine Allah rahmet eylesin. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta her şey çok kötüydü. Allah bir daha yaşatmasın, acımız çok büyük. Kahramanmaraş’tan İzmir’e 40 kişi otobüsle geldik. İzmir’de olduğum için de memnunum. Bütün yetkililerden Allah razı olsun, teşekkür ederiz"

Kafileler gelmeye devam edecek

Öte yandan yurt yetkililerinden alınan bilgiye göre, 46 depremzede ailenin dışında 430 kişilik kapasiteli Çiğli’deki yurt ve diğer yurtlara kafilelerin gelmeye devam edeceği öğrenildi.