Kahramanmaraş’tan İstanbul’daki terör saldırısına tepki

Kahramanmaraş’ta bir grup, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını lanetlediler, hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okudular.

Dulkadiroğlu ilçesi Demokrasi Meydanında toplanan Milli Beka Hareketi isimli grup, terör kurbanları için ezan ve Kur’an okudu, dua etti. Grup adına açıklama yapan Samet Kaya, “Ülkemiz, yıllardan beri süre gelen bir çalışmayla PKK terör örgütü ile amansız bir mücadele vermektedir. Bu mücadele de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleri, daha sonra da İçişleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun üstün çalışma ve çabaları neticesinde terörün kökünün kazınmasında sona doğru gelinmiştir. Dün yaşanan haince saldırı bize cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu’nun şu sözlerini hatırlattı; devlet olmanın gereği, terör örgütü ile müzakere yapmak değil, terörle mücadele etmek ve bölücü terörün kökünü kazımak yok etmektir. Şunları söylemekte büyük fayda vardır, 2023’e Erdoğan’sız çıkmak, yükselen değer ve güç Türkiye’nin yükselişini durdurmak isteyen karanlık mihraklara fırsat verme Türkiye’mdir” ifadelerini kullandı. Basın açıklaması sonrası dua yapan Hacı Altun ise Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Kasım ayını bekleyin diyordu, parmağın var mı bomba patlatıldı. Kürt-Türk-Laz kardeştir. Bugün burada kardeşlerimiz şehitlerini anmak için toplandı” dedi.

‘Kahrolsun PKK, kahrolsun işbirlikçileri’ diye slogan atan vatandaşlar daha sonra alandan sessizce ayrıldı.