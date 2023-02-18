Kahramanmaraş’taki depremzede çocuklar futbol oynayarak moral buluyor

Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklar, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayarak o anları geride bırakmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 12 gün geçti, 13’üncü güne girildi. Depremlerden en çok etkilenen çocuklar, yaraları sarmak için hayata dönmeye başladı. Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya inerek top oynadı.

Depremde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Kemal Türkmenoğlu, kolonlar çatladığı için evlerine yıkım belgesi verildiğini söyleyerek, “Deprem oldu, biz tam dışarı çıkarken annem kapıda düştü. Biz çıktıktan sonra yukarıdan taşlar düştü, annemin kafasına gelecekti, ben taşı ittim. Köyümüzde 15 kişi öldü. Biz taziye evinde oturuyoruz. Tırlar geliyor, eşya dağıtıyor Allah razı olsun milletimizden, devletimizden” dedi.

Türkmenoğlu, her şeye rağmen eğlendiklerini ve mutlu olduklarını kaydetti.

“Yardımlar devam etsin, hiç kimse bizi unutmasın”

Hasan Hüseyin Kavak ise “Burada top oynayarak vakit geçiriyoruz. Biz çıkacaktık, kapıyı bulduk ama gözlerimizin önü karardı. 5-10 dakika sonra kendimiz çıktık. Ev hep çatlak, bize de yıkım belgesi verdiler. Yardımlar devam etsin, hiç kimse bizi unutmasın” diye konuştu.

“Kendimizi üzmemeye çalışıyoruz”

Futbol oynayan çocuklardan Selman Kavak da şunları anlattı:

“Deprem olduğunda çok kötü bir histi. Biz uyuyorduk, dolaplar üzerimize düştü. Binamız biz indikten sonra yıkıldı. Şans eseri biz kurtulduk. Merdivenlerden inerken altımızdan yıkıldı. Köye geldik, binamız yıkılacak. Biz kendimize güven veriyoruz top oynarken, kendimizi üzmemeye çalışıyoruz. Depremler halen devam ediyor. Bu depremler bizi kötü etkiledi.”