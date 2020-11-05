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Kahramanmaraş’ta toprak kayması

KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ GÜNDÜR DEVAM EDEN ŞİDDETLİ YAĞMUR SONRASI TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ.

Genel 05.11.2020, 17:31
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Kahramanmaraş’ta toprak kayması

Kahramanmaraş’ta iki gündür devam eden şiddetli yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Andırın kavşağında yağmur nedeniyle yol kenarındaki tepede toprak kayması oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Ekipler tarafından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

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