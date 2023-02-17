Kahramanmaraş’ta taşınan enkazlar şehrin manzarası ile birleşti

Kahramanmaraş’ta taşınan enkazların oluşturduğu dağ boyutundaki görüntü yıkılan şehrin manzarasıyla birleşti. Enkazların kamyonlar ile şehrin başka bir tarafına taşınması timelapse ile çekilen görüntülere yansıdı.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların enkazı hafriyat kamyonlarıyla beraber şehre yakın bölgelere taşınıyor. Binanın taşınan enkazı ekipler tarafından dezenfekte edildikten sonra üzerinden dozerle geçiliyor. Dağ görünümüne ulaşan enkaz yığını yıkılan şehrin manzarasıyla birleşiyor. Enkazların kamyonlar ile şehrin başka bir tarafına taşınması timelapse ile çekilen görüntülere yansıdı.